Si aprono nuovi scenari di FREDDO inverno dalla seconda metÃ  del mese

Nel weekend lo stivale è diventato terra di contrasto tra due masse d'aria molto diverse tra loro, le regioni del nord rimangono al freddo, sperimentando anzi un ulteriore, lieve ribasso dei valori a causa di un parziale rientro gelida dai Balcani, le regioni del sud faranno i conti con una vera e propria impennata della temperatura. Su questi settori la colonnina di mercurio raggiunge in queste ore la soglia dei +27°C sopratutto sulla Sicilia. Questa impennata termica ha una durata circoscritta allo spazio di poche ore ma rappresenta comunque un evento degno di nota, considerando che gennaio statisticamente dovrebbe essere il periodo più freddo dell'anno.

Si preannuncia nella seconda decade di gennaio un nuovo cambiamento di circolazione su ampia scala europea; senza dubbio l'elemento di maggiore interesse viene rappresentato dal rinforzo di una figura anticiclonica sull'Europa occidentale, elemento molto importante al fine di stabilire quali saranno le caratteristiche del tempo in Italia nella seconda parte del mese. I venti occidentali cedono il posto allo sviluppo ormai sempre più probabile di un canale di venti nord-orientali che avrà come target l'Europa centrale e soprattutto orientale, dove le temperature scenderanno di parecchi gradi. Una parte di questo freddo potrebbe riversarsi anche sull'Italia, portando un sensibile ribasso termico special modo sui versanti orientali. Analisi in quota del modello europeo riferita a sabato 16 gennaio, con raffreddamento sensibile della temperatura su est europa e forse anche sull'Italia:

Nel tempo del prossimo futuro sarà quindi l'anticiclone di sponda sull'Europa occidentale a dettare le regole del gioco. Con questo tipo di correnti ci aspettiamo finalmente un break dell'instabilità sulle regioni del nord e del versante tirrenico, dove il tempo diventerà più asciutto e le probabilità di pioggia scenderanno. Di pari passo le regioni del versante adriatico potrebbero sperimentare qualche episodio di freddo, con il tracimamento di aria molto fredda dai Balcani verso il Mediterraneo orientale.