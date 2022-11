Sabato PERTURBATO su molte regioni, quali saranno le aree più a rischio?

Una nuova perturbazione si sta avvicinando all'Italia. Oggi darà fenomeni sulla Sardegna e lungo i versanti occidentali della Penisola. Nella giornata di domani, sabato 26 novembre, il fronte entrerà con decisione al centro, ma soprattutto al sud dove avremo piogge e rovesci anche di forte intensità.

La prima mappa è la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia tra le 00 e le 6 di domani mattina, sabato 26 novembre:

Rovesci su Arcipelago Toscano, Lazio, Campania, Sardegna occidentale ed ovest Sicilia. Piovaschi sparsi senza accumuli importanti sul restante centro e sull'Emilia Romagna. Tempo asciutto sul restante settentrione e l'estremo sud.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 6 e le 12 di sabato:

Maltempo al sud, specie tra la Campania, il Molise e la Lucania. Rovesci anche in Sicilia e l'est della Sardegna. Piovaschi sparsi lungo il versante adriatico e l'Emilia Romagna, per il resto tempo asciutto.

La terza mappa mostra la sommatoria delle piogge in Italia tra le 12 e le 18 di sabato:

Ancora rovesci tra Campania, Molise e su tutto il meridione, in modo particolare sulla Lucania e la Sicilia orientale. Qualche piovasco in Adriatico e sulla Sardegna orientale, per il resto asciutto.

Infine, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 18 e le 00 su domenica 27 novembre:

Rovesci anche intensi sulla Calabria e il Golfo di Taranto. Rovesci anche sul nord della Sicilia e piovaschi su Molise e Puglia. Su tutte le altre regioni tempo asciutto.

