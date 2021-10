Rinforzo dell'alta pressione tra lunedÃ¬ e martedÃ¬ ma avrÃ  vita breve

Il ponte anticlonico che da giorni costringe le correnti in Europa a provenire dai quadranti settentrionali, sarà destinato ben presto a cedere. L'arrivo della prossima settimana segnerà infatti un deciso rinforzo delle correnti occidentali sul vecchio continente. Nell'ottica di un profondo cambio di circolazione che riguarderà l'intera Europa, ci sarà spazio per il trascinamento di una vera e propria "bolla" di aria calda subtropicale verso l'Europa centrale tra lunedì 18 e mercoledì 20 ottobre. Anche l'Italia risentirà di questo cambio di circolazione, con un rialzo delle temperature ed una parentesi di tempo stabile.

La previsione del modello europeo riferita a martedì 19 ottobre mette in luce questo forte anticiclone impadronirsi dell'Europa e del Mediterraneo centrale. In questa fase il tempo sarà stabile e soleggiato anche sull'Italia, con temperature che torneranno ad essere tutt'altro che fredde: