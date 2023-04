Quanti rovesci e TEMPORALI a metà settimana! Nord Italia nel mirino!

Continuano ad arrivare belle notizie dai principali centri di calcolo sull'evoluzione meteo della prossima settimana. La tendenza ad un deciso ritorno di rovesci e temporali soprattutto su centro e nord Italia riceve sempre più consensi ed ora le probabilità della sua realizzazione sono leggermente più alte.

Mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21: saranno questi i giorni più instabili della prossima settimana, quando potrebbe realmente concretizzarsi un'interazione potenzialmente interessante tra una perturbazione atlantica e un nucleo freddo continentale proveniente da est.

Dalle ultime emissioni pare che il nucleo freddo possa sorvolare l'arco alpino per poi fiondarsi in Atlantico. Nel frattempo, però, un fronte freddo atlantico potrebbe raggiungere centro e nord Italia. A questa interazione si aggiungerà anche l'aria più calda che ogni giorno andrà a generarsi sui terreni per effetto del Sole, ormai sempre più alto e più energico. Insomma potrebbe essere a tutti gli effetti un'interazione a tre da cui potrebbe nascere un'ondata di maltempo di tutto rispetto!

Mercoledì e giovedì dovrebbero essere, a meno di stravolgimenti, i giorni più instabili per il nord Italia. I due principali centri di calcolo (ECMWF e GFS) propongono l'arrivo di rovesci diffusi e locali intesi temporali sul Settentrione, in particolare sull'arco alpino ed il Nordovest. Dalle mappe GFS degli accumuli totali previsti tra mercoledì pomeriggio e giovedì pomeriggio possiamo osservare punte superiori ai 70-100 mm sul Nordovest. Un bel bottino dopo tanta siccità!

Buone precipitazioni previste anche dal modello europeo ECMWF, sebbene un po' più ridotte rispetto all'americano GFS: