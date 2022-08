Quanta pioggia potrebbe scendere col ritorno dei temporali?

Come già anticipato in questo articolo è molto probabile il rapido ritorno di condizioni meteorologiche più variabili e dinamiche che si discostano leggermente dal monotono clima caldo, afoso e stabile che ha condizionato gran parte dell'attuale estate.

L'anticiclone africano darà un'ulteriore sterzata verso l'Italia fino a venerdì producendo un netto aumento delle temperature ed anche condizioni di stabilità atmosferica.

A partire dal fine settimana le carte in tavola potrebbero nuovamente cambiare grazie ad infiltrazioni fresche (in alta quota) dai Balcani: il forte contrasto termico tra alta e bassa quota potrebbe garantire la formazione di numerosi temporali da nord a sud, specie su monti, colline, Val Padana e settori tirrenici.

Se da un lato avremo instabilità piuttosto presente tra il 7 e 10 agosto, è anche vero che mancheranno vere e proprie perturbazioni organizzate. Quest'ultime sono indispensabili per la lotta alla siccità in quanto favoriscono precipitazioni più diffuse, abbondanti e persistenti, mentre in caso di temporali le precipitazioni diventano molto più disorganizzate.

Dunque col ritorno dei temporali, seppur numerosi, dovremo mettere in conto la presenza di accumuli di pioggia molto disomogenei e altamente variabili. Le Alpi al momento sono le più indiziate per ricevere accumuli localmente abbondanti (anche oltre 80-90 mm totali entro metà della prossima settimana), ma possiamo osservare nella mappa in alto accumuli sparsi e variabili anche in pianura Padana e lungo le regioni tirreniche. In particolare Calabria settentrionale, Basilicata e Campania potrebbero osservare picchi superiori ai 40-50 mm.

Il modello matematico GFS propone quantitativi totali di pioggia abbastanza simili con l'aggiunta di maggior presenza di temporali nelle zone interne del versante adriatico.

Trattasi di accumuli totali, quindi calcolati sommando i vari temporali che potranno svilupparsi nelle ore pomeridiane e serali tra il week-end e metà della prossima settimana.

Trattandosi di temporali sarà facile imbattersi anche in grandinate e forti raffiche di vento. Nei prossimi giorni potremo affinare ulteriormente la previsione in modo da calcolare con più precisione le aree maggiormente coinvolte dai temporali e la loro intensità.