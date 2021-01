Quanta NEVE c'è attualmente in Europa?

Con il termine "snow cover" si indica la percentuale di terreno coperta dalla neve in un determinato luogo. In questa sede esamineremo la copertura nevosa presente in Europa e sulla Vicina Russia in questo inizio di gennaio.

Per ciò che concerne l'Italia, un beneaugurante bianco ricopre gran parte delle regioni settentrionali, in modo particolare il nord-ovest e ovviamente le aree montuose fino all'Appennino settentrionale. C'è poca neve e relegata a quote piuttosto elevate invece sull'Appennino centrale e ancor meno su quello meridionale.

Allargando lo sguardo all'intera Europa, la neve ricopre quasi per intero la Penisola Scandinava ad eccezione della Svezia. La copertura nevosa risulta compatta a partire dalla zona del Baltico verso nord-est (Bielorussia e Russia Bianca).

Sul resto d'Europa la copertura nevosa risulta piuttosto scarsa, addirittura assente sulla maggior parte dell'Europa centro-occidentale se non in prossimità delle aree montuose.

Ribadiamo che avere una buona copertura nevosa al suolo facilita l'incedere verso sud o verso ovest delle irruzioni fredde senza che queste rallentino stante a causa della vorticità che si avrebbe su un suolo piu caldo.

