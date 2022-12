Prossimi 6 giorni: anomalie termiche MOLTO ELEVATE - andiamo MALE!

Dopo un avvio di dicembre che sembrava promettere un inverno diverso, come al solito la situazione è precipitata nel periodo natalizio. Tra Natale e Capodanno, solitamente, il vortice polare subisce un fisiologico rinforzo, portanto mitezza su gran parte del nostro Continente. Tuttavia, ciò che ci si para davanti ci sembra davvero troppo.

Si spera che passato questo periodo, la stagione riesca a recuperare un po' di terreno e che non si comporti come è avvenuto negli ultimi inverni, con interminabili monologhi anticiclonici alternati a brevissime fasi instabili senza costrutto.

Veniamo comunque al sodo. Questa è la mappa delle anomalie termiche attese in Europa (e non solo) per i prossimi 6 giorni, quindi fino al 28 dicembre:

La mappa parla da sola. Solo la Scandinavia e l'Islanda avranno anomalie termiche negative. Il resto del Continente, compresa l'Europa nord-orientale e la Vicina Russia, presenteranno anomalie termiche al rialzo comprese in media tra 6 e 8°: davvero troppo! (si veda la scala a lato).

