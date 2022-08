Prossima settimana fine del MALTEMPO e ritorno del CALDO?

Sarà una seconda parte di settimana molto movimentata nel Mediterraneo, in particolare al nord dove si susseguiranno numerosi rovesci e temporali che avranno modo di bagnare discretamente non solo montagne ma anche le pianure. Allo stesso tempo, tuttavia, sono previsti anche fenomeni violenti come grandine e nubifragi specie nel corso di sabato.

Qualche temporale raggiungerà il sud (soprattutto giovedì), ma per il resto sarà un prosieguo di settimana tutto sommato stabile e con caldo nella norma.

Tutto cambierà a partire dalla prossima settimana, ovvero dal 5 settembre: come già accennato in questo articolo, si prospetta un repentino rinforzo dell'anticiclone africano su tutto il Mediterraneo centrale. Il suo ritorno è ormai quasi certo, sebbene sia da definire l'entità del caldo in arrivo.

Certamente le temperature saliranno, soprattutto al sud e sulle isole maggiori. Tra 5 e 10 settembre vivremo giornate più calde e stabili su quasi tutta Italia, come se ci trovassimo nel pieno di luglio. Infatti si prospetta un'anomalia di temperatura addirittura superiore ai 7-8°C sul Meridione, con picchi di 9°C oltre le medie del periodo. Questo significa che potremo imbatterci per qualche giorno in temperature tra i 35 e 38°C.

Le piogge diverranno sempre più rare a partire da lunedì 5 settembre (in realtà gli ultimi fenomeni si consumeranno già nelle prime ore di domenica 4). Qualche temporale potrà ancora interessare il nord, ma in maniera molto più occasionale rispetto all'attuale settimana.