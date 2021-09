Prossima settimana all'insegna del BEL TEMPO; tornerà il CALDO FASTIDIOSO?

La prossima settimana l'alta pressione farà un altro giro sull'Italia, facendo slittare l'arrivo della pioggia dopo il 10 settembre. Alta pressione, oltre al bel tempo da nord a sud, significherà caldo. Al momento non sembrano esserci i presupposti per temperature molto elevate, anche per via dell'avanzamento stagionale che porta notti inevitabilmente più lunghe.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella giornata di mercoledi 8 settembre:

Alta pressione in piena azione sull'Italia e sul Mediterraneo con condizioni di bel tempo praticamente ovunque.

Quanto farà caldo? La seconda mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia nel primo pomeriggio di martedi 7 settembre:

Punte di 33° in Sardegna; 32° sull'Emilia Romagna, sulla Campania e in Toscana, 31° sulla bassa Lucania e la pianura lombarda, 30° sulla Sicilia, sulla Puglia, nel Lazio e sulla Pianura Piemontese.

Queste invece sono le temperature sempre al suolo, previste in Italia nel pomeriggio di mercoledi 8 settembre:

33° sull'Emilia Romagna e la Sardegna, 31-32° sul resto della Valpadana e le pianure interne tosco-laziali, 30-31° su diverse aree dell'Italia meridionale, specie nei settori interni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località