Primo ASSALTO del MALTEMPO: tra domenica 7 e lunedi 8 maggio - le aree colpite

La zona di relativa alta pressione che ci sta interessando non avrà vita lunga. Tra domenica e lunedi il transito di una prima perturbazione riporterà l'instabilità su molte regioni, con rovesci, temporali e temperature in calo.

La prima mappa mostra la situazione sinottica estrapolata per la mezzanotte su lunedi 8 maggio:

Notiamo una struttura depressionaria abbastanza blanda, ma comunque in grado di arrecare precipitazioni sull'Italia, in un contesto complessivamente instabile. L'alta pressione africana tornerà a casa sua, mentre l'anticiclone delle Azzorre starà di quinta sul Vicino Atlantico, senza intervenire sulla scena italiana.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 7 maggio:

Al nord nubi in aumento con rischio di temporali indicativamente su Alpi, Prealpi e settori di pianura posti a nord del Po. A sud del Po e sulla Liguria assenza di fenomeni. Qualche piovasco si farà vedere nel pomeriggio anche sulla Sardegna, in movimento successivo verso la Sicilia e il basso Tirreno, per il resto tempo asciutto e soleggiato. Temperature piuttosto elevate con punte di 29-30° in Sardegna ed in Valpadana prima dell'arrivo dei temporali.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 8 maggio:

Al nord instabile con rischio di rovesci o temporali sparsi specie sui settori orientali. Qualche rovescio anche nelle aree interne del centro e rovesci più organizzati tra la Sicilia e la Sardegna meridionale. Temperature in calo su tutta l'Italia.

