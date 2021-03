Previsioni meteo: prima freddo e un po' di maltempo al centro-sud, poi arriva la neve in pianura al nord?

Quella in arrivo sarà una settimana dal sapore pienamente invernale a quasi un mese dall'ultima seria ondata di freddo arrivata nel Mediterraneo. Da San Valentino, infatti, si è aperto un lungo periodo stabile e soprattutto mite che ha coinvolto tutta Italia, con pochissime piogge. Quando ormai la primavera sembrava aver preso il via, ecco che l'inverno è pronto a ruggire nuovamente.

Le prime note d'instabilità arriveranno domenica grazie ad un affondo artico che sarà responsabile di rovesci sparsi, qualche temporale e nevicate oltre i 700-900m dapprima sul nord-est e poi sulle regioni centrali (specie versante Adriatico).

Poi, tra lunedì 15 e mercoledì 17, arriverà aria fredda dai Balcani verso il centro-sud e giungeranno nuove nevicate fin sui 500-600 metri sulle regioni centro-meridionali, mentre più in basso avremo rovesci, vento di tramontana e freddo marcato.

Per il nord, almeno fino a giovedì, il tempo sarà stabile e soleggiato grazie alle Alpi che fungeranno da barriera, anche se vicino ai confini esteri delle Alpi settentrionali prevediamo nevicate intermittenti e forti venti fino a fondovalle su molte zone.

Ma attenzione, perché dagli ultimi aggiornamenti anche il nord Italia potrebbe subire l'offensiva delle correnti artiche, per l'esattezza nella seconda parte della prossima settimana.

Affondo freddo artico-continentale verso l'Europa centrale e nord Italia tra 19 e 21 marzo? Ipotesi che prende piede.

Tra mercoledì e giovedì un ulteriore espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso la Scandinavia potrà imprimere una netta accelerazione nella discesa di un nucleo molto freddo, a tratti gelido, verso l'Europa centrale e verso il Mediterraneo.

Questa massa d'aria molto fredda ha buone possibilità di affondare sulla nostra penisola tra venerdì 19 e domenica 21, coinvolgendo in maniera più diretta le regioni centro-settentrionali (in particolare Toscana, Marche, Emilia Romagna, Lombardia, basso Piemonte e Veneto). In questo frangente potrebbe scendere la neve fino a quote bassissime, addirittura in pianura, sulle regioni centro-settentrionali: ne riparleremo nei prossimi aggiornamernti con diversi approfondimenti.