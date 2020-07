Previsioni meteo: CALDO? Si, nella norma. Sempre più temporali in settimana!

L'estate prosegue senza particolari intoppi in un contesto tutto sommato gradevole e accettabile. In grande controtendenza il mese di luglio si sta rivelando più fresco del solito dopo qualche giorno rovente ad inizio mese: tutto questo è merito dell'assenza dell'anticiclone sub-tropicale, nemico numero uno del Mediterraneo negli ultimi anni dove spesso e volentieri porta forti e prolungate ondate di caldo.

Questa volta le cose stanno andando in maniera molto diversa: a regolare l'estate mediterranea ci sta pensando l'anticiclone delle Azzorre, che con le sue oscillazioni regala periodi stabili e caldi (nella norma) e rapide sfuriate di maltempo con temporali e venti gradevoli. Un'ennesimo assaggio di questo meccanismo lo osserveremo nei prossimi giorni, soprattutto tra giovedì e sabato, quando irromperanno correnti leggermente più fresche che sfoceranno in temporali e acquazzoni diffusi.

Sempre più temporali da domani! Caldo nella norma!

L'anticiclone già abbastanza fragile che sovrasta il Mediterraneo perderà ulteriormente forza a partire da domani: ne approfitterà una massa d'aria fresca atlantica che lambirà la nostra penisola dando inizio ad un peggioramento per diversi giorni, dapprima al nord e a seguire al sud.

Domani 15 luglio i primi segni del peggioramento saranno evidenti su monti, colline e zone interne soprattutto al nord: acquazzoni e temporali saranno sempre più frequenti nelle ore pomeridiane e serali soprattutto su Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino ed Emilia. Fenomeni attesi anche sulle zone interne di Puglia, Campania, Basilicata, Abruzzo, Marche, Umbria.

Tra giovedì, venerdì e sabato l'instabilità crescerà ulteriormente e coinvolgerà non solo gran parte della pianura Padana ma anche tante aree interne del centro-sud, fin sulla Sicilia. Non mancheranno grandinate e locali nubifragi in grado di creare allagamenti e disagi. Tra le poche aree risparmiate dal netto peggioramento potrebbero esserci Sardegna e coste tirreniche.

Le temperature saranno stazionarie o al più in lieve calo in presenza di acquazzoni e temporali. Il gran caldo africano non si intravede in alcun modo.