Previsioni meteo: aumenta il CALDO ma nel week-end scoppieranno molti TEMPORALI, ecco dove

L'avanzata verso il caldo estivo è ormai iniziata e l'aumento delle temperature sarà inesorabile a partire da domani fino al termine della settimana. L'alta pressione sta inglobando gran parte dell'Europa centro-meridionale ed è proprio questa a traghettare correnti più calde nord africane verso la nostra penisola.

Tuttavia bisogna chiarire un punto fondamentale: non ci troviamo dinanzi ad un'alta pressione particolarmente forte e strutturata. Questa condizione da un lato impedirà un esagerato aumento delle temperature e dall'altro favorirà l'incursione di piccole bolle d'aria fresca (in alta quota) provenienti da ovest. Queste sacche d'aria riusciranno a muoversi tra Spagna, Francia e Italia nei prossimi giorni, favorendo condizioni di marcata instabilità grazie al loro scorrimento su aria molto calda che si accumulerà al suolo.



CALDO E TEMPORALI IN ARRIVO | Le temperature aumenteranno nettamente tra venerdì e domenica, tanto da portarsi fin sui 30°C in pianura Padana e nelle zone interne del centro-sud. Addirittura avremo picchi di 33-34°C nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Non si tratterà però di caldo particolarmente fastidioso, poichè l'umidità si manterrà ancora medio-bassa.

Tra sabato e domenica, però, subentrerà una piccola ma insidiosa saccatura fresca che, scorrendo sul caldo presente al suolo, favorirà lo sviluppo di numerosi temporali su gran parte del nord Italia, specie su Alpi, Prealpi e nord-ovest. I fenomeni si estenderanno anche alle zone interne del centro tra sabato sera e domenica.

I contrasti potrebbero rivelarsi molto forti: la possibilità di grandine, forti colpi di vento e locali forti nubifragi è alta sulle regioni settentrionali.

Domani nuovi nostri articoli ti forniranno ulteriori dettagli e aggiornamenti.