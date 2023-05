Ponte del 2 Giugno improvvisamente a RISCHIO MALTEMPO

Non ci sono belle notizie per la festa della Repubblica ed il relativo ponte atteso tra 2 e 4 Giugno. Vi parlavamo nei giorni scorsi di un presunto rinforzo dell'alta pressione che avrebbe garantito una maggior stabilità da nord a sud ed anche temperature estive (senza eccessi).

A quanto pare questo scenario sta improvvisamente cedendo il passo alla "solita minestra" degli ultimi due mesi. L'alta pressione sarà letteralmente minata da continui flussi freschi provenienti dal nord Europa, i quali impediranno all'anticiclone di strutturarsi e, anzi, andranno a danneggiarlo sempre più.

Tra 2 e 4 Giugno, secondo il modello americano GFS, prende piede l'ipotesi dell'ingresso di un piccolo e insidioso nucleo fresco in alta quota direttamente dai Balcani. Questa incursione fresca non porterà particolari sbalzi di temperatura, ma sarà sufficiente per scatenare numerosi temporali e acquazzoni pomeridiani e serali da nord a sud.

In assenza di una vera e propria perturbazione organizzata (difficile da ottenere in questo periodo dell'anno) prevarrà l'instabilità pomeridiana e serale a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni potrebbero essere numerosi nelle zone interne da nord a sud, specie montuose. Nella sola giornata di venerdì 2 Giugno, giorno della festa della Repubblica, si prevedono accumuli di pioggia modesti su buona parte dei settori interni del centro, del sud ed anche su Alpi e Prealpi. Più variabile sulle coste dove il Sole si alternerà a qualche addensamento e rari fenomeni:

Il tempo rischia di rivelarsi instabile e turbolento anche nei due giorni successivi, sabato 3 e domenica 4 Giugno. Una situazione di questo tipo non sarebbe certo l'ideale per scampagnate in collina e in montagna, dove sarà più probabile imbattersi in temporali, acquazzoni e grandinate. Nei prossimi articoli forniremo aggiornamenti e dettagli.