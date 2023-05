Ponte del 2 giugno: avremo ancora TEMPORALI o la situazione sarà migliore?

La situazione a scala italica per il ponte del 2 giugno non è prevista modificarsi nella sostanza. In altre parole, resterà ancora attiva l'instabilità latente che darà luogo a rovesci e temporali essenzialmente nelle aree montuose. Dove non interverranno le precipitazioni, il tempo sarà anche ben soleggiato e abbastanza caldo, come ad esempio lungo le coste.

La prima mappa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di venerdi 2 giugno:

Temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi e lungo tutta la dorsale appenninica; pochi gli sconfinamenti in costa e sulle pianure dove il tempo resterà abbastanza buono e caldo. Qualche temporale pomeridiano è atteso anche nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia.

Questa invece è la sommatoria dei fenomeni attesi nell'arco di tutta la giornata di sabato 3 giugno:

Non cambia molto la situazione con i temporali sempre confinati nelle aree interne e montuose durante il pomeriggio. Da segnalare però un maggiore coinvolgimento della Pianura Padana, specie centro orientale. Tempo buono invece lungo le coste, le Isole ed estremo sud.

Infine, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per la giornata di domenica 4 giugno:

Temporali su Alpi, Prealpi, alte pianura e zone interne del centro e del sud. Bello lungo le coste e le Isole.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tutti-i-temporali-di-mercoledi-e-giovedi-in-italia/97671/