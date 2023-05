Polvere del Sahara PER GIORNI sull'Italia!

Un nuovo ciclone, l'ennesimo di questo anomalo mese di Maggio, sta prendendo vita in questi minuti sulle coste nord-africane tra Algeria e Tunisia. Le correnti meridionali in nuova intensificazione stanno approfondendo un vortice che sarà protagonista proprio nel week-end su gran parte d'Italia.

Oltre a piogge, venti forti e locali nubifragi dovremo nuovamente fare i conti con la polvere sahariana. La sabbia del deserto sta già sorvolando l'estremo sud, soprattutto Sicilia e Calabria dove i cieli appaiono lattiginosi e sporchi. Queste vaste nubi di polvere desertica si muovono in seno alle forti correnti meridionali che spirano in alta quota.

La polvere desertica si diffonderà entro domani su tutta Italia, restando in sospensione in alta quota per molti giorni consecutivi. Le concentrazioni maggiori, tuttavia, sono previste nel corso di sabato 20 Maggio quando si prevedono picchi di oltre 1000 microgrammi su metro quadrato al centro-sud. Considerando che ci troveremo nel pieno del maltempo, è chiaro che questa sabbia precipiterà al suolo assieme alla pioggia.

Domenica 21 Maggio avremo cieli pregni di polvere da nord a sud, ma con concentrazioni più elevate in Sicilia. Questa polvere precipiterà al suolo in presenza di piogge e temporali, sporcando ogni genere di superficie.

Da lunedì il ciclone si attenuerà, ma la polvere sahariana resterà in sospensione in atmosfera seppur in concentrazioni un po' ridotte rispetto ai giorni precedenti. Abbiamo concentrazioni tra i 100 e i 400 microgrammi su metro quadrato da nord a sud. Questa polvere rimarrà per giorni nei cieli italiani, probabilmente fino al 25 Maggio.