PIOGGE INTENSE al centro e al sud GIOVEDI, ecco le aree maggiormente colpite

Dopo un inverno avaro di freddo e precipitazioni, la primavera inizia a colmare il deficit pluviometrico che da mesi attanaglia alcune regioni.

Il freddo e la neve fuori stagione possono creare problemi alle infiorescenze sbocciate anzitempo, ma la pioggia deve essere accolta come una manna in vista del periodo estivo che mai delude le aspettative in fatto di caldo e siccità.

Parte delle regioni settentrionali e del Tirreno hanno già avuto eventi piovosi nelle ultime settimane; adesso toccherà al meridione e il versante adriatico, zone decisamente bisognose di acqua.

La mappa che vi mostriamo inquadra la sommatoria delle precipitazioni attese al centro e al meridione nella giornata di giovedi 26 marzo:

Partendo dal meridione, sono attesi 70mm nel Crotonese, 50mm nel Palermitano, sul resto della Calabria ionica e tra Molise e Abruzzo; 40mm sono attesi sulla Marche e la Lucania, 30mm sulla Romagna.

La quota neve sarà in rapido rialzo al meridione e poi anche al centro stante l'arrivo di correnti sciroccali. Nevicherà ancora sui 400-500 metri sui rilievi delle Marche e sulla Romagna.

Sul resto del nord i fenomeni saranno decisamente piu sporadici e limitati a qualche spruzzata di neve sui contrafforti liguri e sulle Alpi sopra i 300-500 metri, ma cose di poco conto.

