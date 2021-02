Paura a Vipiteno: crolla il palaghiaccio sotto il peso della neve!

Momenti di paura stamane a Vipiteno, comune della provincia autonoma di Bolzano, per l'improvviso crollo del tetto del palaghiaccio.



L'incidente si è verificato poco dopo le 7, quando non vi era nessuna persona all'interno o nei pressi della struttura. Fortunatamente quindi non si registrano feriti.



Il tetto della Weihenstephan Arena è collassato molto probabilmente in seguito al peso della neve, dopo le abbondanti precipitazioni nevose delle ultime settimane.



I danni all'edificio sono ingenti. Sul posto nel giro di pochi minuti sono intervenuti ivigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.