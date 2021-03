PASQUA fredda ed instabile al centro-sud, PASQUETTA migliore

Il tormentone del tempo di Pasqua continua. Oggi va in scena l'instabilità e il freddo che potrebbero colpire le regioni centro-meridionali con il ritorno della neve a quote relativamente basse in Appennino. Sarà la versione previsionale definitiva? Lo scopriremo nei prossimi giorni...

Intanto, ecco le prospettive odierne per il primo pomeriggio di PASQUA secondo l'ultima uscita del modello americano:

Tutto sereno, ma con un clima ventoso e più freddo, al nord, sulla Toscana, l'alto Lazio e la Sardegna.

Un tempo molto instabile potrebbe invece interessare le altre regioni, in modo particolare le aree interne ed adriatiche dell'Italia centro-meridionale. Qui andrebbero in scena rovesci e temporali, unitamente a nevicate in Appennino a quote relativamente basse, attorno a 800-900 metri.

Da segnalare anche i venti forti da nord o nord-est che metteranno i bacini centro-meridionali in condizioni non buone.

La seconda mappa mostra invece la situazione attesa per il primo pomeriggio di PASQUETTA:

Un miglioramento interverrà al centro e al sud con gli ultimi rovesci sulle zone estreme in via di attenuazione. Altrove sarà una giornata abbastanza stabile e fresca, ma con nuovi piovaschi in arrivo tra il pomeriggio e la serata sulla Sardegna e il nord-ovest.

Si calmerà anche il vento, orientadosi in giornata dai quadranti meridionali.

