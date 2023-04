PASQUA e PASQUETTA: tutti gli ultimi aggiornamenti dei modelli

Le previsioni per il periodo pasquale sono e sempre saranno la bestia nera dei previsori e meteorologi. Le prospettive spesso cambiano e noi siamo costretti a rincorrere questi cambiamenti in modo da fornire una previsione il più possibile affidabile. Per il momento sussiste ancora qualche incertezza, anche se la matassa previsionale lentamente si sbroglia in merito alla festa centrale della primavera.

Iniziamo con la giornata di Pasqua. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata festiva:

Notiamo dei rovesci segnatamente sulla Sicilia e sulla Calabria; ad oggi sembra essere questa la zona con il tempo peggiore. Piovaschi saranno probabili anche sul nord-est e lungo il versante adriatico, seppure alternati a fasi soleggiate. Più stabile il tempo lungo il Tirreno, sul nord-ovest e sulla Sardegna.

Sul fronte termico, avremo un clima ancora frizzante al mattino, ma decisamente gradevole nel pomeriggio specie nelle aree dove ci sarà il sole.

Questa invece è la giornata di Pasquetta, o meglio come viene inquadrata oggi dalle mappe:

Ancora rovesci e qualche temporale al sud, specie su Sicilia settentrionale, Calabria e Puglia. Qualche piovasco, ma cose di poco conto, al nord-est e sul medio Adriatico, per il resto tempo abbastanza buono. Clima ovunque gradevole.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/venerdi-nuovo-maltempo-in-arrivo-anche-al-nord-/97023/