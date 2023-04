PASQUA e PASQUETTA: prime conferme, ma ancora incertezze; cosa dicono i modelli?

Di seguito, la situazione sinottica attesa per la notte tra Pasqua e Pasquetta a scala europea ed italica:

Notiamo un'alta pressione molto forte situata sull'Europa nord orientale ed una blanda depressione sul Mediterraneo, continuamente alimentata da aria fredda di matrice settentrionale (frecce blu).

Con una situazione del genere il periodo pasquale difficilmente sarà soleggiato da nord a sud. Vi sono ancora molte incertezze previsionali per il periodo in parola, ma proviamo a fornirvi un primo stralcio previsionale per la festa più importante della primavera.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata di Pasqua in Italia:

La giornata partirà abbastanza bene, con il sole quasi ovunque. Nel pomeriggio si potrebbe però accendere qualche rovescio o temporale su parte del nord (segnatamente le aree montuose) ed al meridione anche se si tratterà di fenomeni locali. Sul resto d'Italia il tempo dovrebbe restare asciutto e largamente soleggiato.

La previsione per Pasquetta invece è ancora infarcita di molte incertezze. Il modello americano opta per un peggioramento con piogge su gran parte del settentrione, sul Tirreno e la Sardegna:

Questa tesi non è però supportata dagli altri due "big" della meteo, ovvero il modello europeo e canadese, che optano per un Lunedi dell'Angelo abbastanza soleggiato. Nei prossimi giorni vedremo chi avrà ragione, intanto continuate a seguirci.

