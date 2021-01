Ondata di freddo e neve in Spagna nel week-end, nevicate copiose su Madrid

Ondata di freddo e neve in arrivo in Spagna. Week-end bianco fino a bassa quota. Nevicata storica attesa su Madrid.

Una vasta irruzione di aria artica si sta avviando rapidamente verso il Mediterraneo dove già troviamo aria fredda e precipitazioni diffuse a causa di altre perturbazioni nord Atlantiche.

Questa nuova massa d'aria fredda colpirà dapprima la penisola iberica e a seguire l'Africa nord-occidentale, dopodichè transiterà anche sulle nostre regioni centro-settentrionali. Sarà proprio questa perturbazione ad innescare una notevole risalita di aria calda dal Sahara sin verso il sud Italia con conseguente forte aumento delle temperature.

FREDDO E NEVE IN SPAGNA | Dunque la Spagna sarà uno dei Paesi maggiormente colpiti da questa ondata di freddo di stampo artico: l'aria fredda causerà la formazione di una depressione sulla Spagna meridionale e Gibilterra, la quale dispenserà precipitazioni diffuse praticamente su tutto il Paese. Nevicherà diffusamente fino a quote basse, addirittura a tratti anche in pianura sulle aree interne spagnole.

Sulla città di Madrid, situata oltre 500 metri di quota, si prospetta una nevicata storica fra venerdì e sabato: non escludiamo accumuli di neve superiori ai 30-40 cm nella grande città spagnola.