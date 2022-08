Nuovi FORTI TEMPORALI in arrivo tra venerdi 2 e sabato 3 settembre

L'inizio dell'autunno meteorologico che avverrà giovedi prossimo, metterà a sedere l'alta pressione su buona parte del nostro Continente ed in parte anche sull'Italia, specie al nord e al centro.

Ecco la situazione sinottica attesa sul nostro Paese per le ore centrali di venerdi 2 settembre:

Notiamo il poderoso attacco perturbato che avremo su gran parte del Continente ad opera di due distinte perturbazioni. Quiella che ci interesserà sarà distesa sul Mediterraneo occidentale. Le correnti di richiamo prefrontali (freccia gialla), metteranno sotto temporali gran parte delle regioni settentrionali ed in tendenza anche la Toscana.

Un po' di caldo arriverà invece al sud e sulle Isole stante il richiamo di venti provenienti dal nord Africa.

E' ancora presto per indicare le aree maggiormente interessate dai temporali nella giornata di venerdi 2 settembre, ma comunque ci proviamo con questa seconda mappa, da non prendere come oro colato:

Temporali anche forti soprattutto al nord-ovest (Piemonte, Lombardia, bassa Valle d'Aosta e Liguria centrale). Tra la notte e la mattinata di sabato 3 settembre verrà coinvolto anche il nord-est e la Toscana.

Su tutte le altre regioni non avremo fenomeni a parte la nascita di qualche temporale sulla dorsale appenninica centrale e brevi rovesci a base alta sulla Sardegna.

Lieve aumento termico e al sud, isole e parte del centro, temperature invece in calo al nord.

