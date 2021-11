Novembre porta molti giorni di tempo PERTURBATO

L'esordio di novembre porta sull'Europa una fase di tempo instabile dalle caratteristiche pienamente autunnali. A garantire questa situazione ci pensa un'ampia figura di bassa pressione alimentata dalle fredde correnti in arrivo dall'oceano Nord Atlantico. Se ne sono accorte già quest'oggi le regioni del centro e del nord, dove il passaggio di un'intensa perturbazione ha portato piogge abbondanti e copiose per gran parte del tempo. Da segnalare anche l'arrivo della NEVE fino a quote prossime i 1200 metri sulle Alpi centrali e occidentali.

Fa seguito una breve pausa nella giornata di domani, martedì 2 novembre, seguita a ruota dal passaggio da un nuovo corpo nuvoloso tra mercoledì 3 e giovedì 4. In questa sede ci saranno nuovamente precipitazioni diffuse e persistenti al nord e lungo i versanti tirrenici. Questa seconda perturbazione porterà un nuovo carico di neve anche lungo l'arco alpino. Probabilità della pioggia prevista dal modello americano per la giornata di mercoledì: