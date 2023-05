Non c'è tregua: altro insidioso ciclone nel week-end!

Mentre un ciclone africano è in azione sul sud Italia ed è in procinto di invadere centro e nord, le simulazioni modellistiche non promettono nulla di buono per il prosieguo di settimana! Questo insolito e anomalo mese di Maggio non ha ancora sparato tutte le sue cartucce, pertanto dovremo ancora fare i conti con tanto maltempo su tante nostre regioni per parecchi giorni!

Il ciclone attuale sarà protagonista fino a mercoledì, poi dopo qualche giorno di relativa pausa dovremo imbatterci in nuovo importante guasto. Un secondo ciclone a distanza di pochi giorni dal precedente riuscirà ad invadere il Mediterraneo centrale a suon di piogge, venti sostenuti e temporali.

I primi fenomeni legati a questo nuovo insidioso ciclone si paleseranno da venerdì sera perlopiù sulle regioni tirreniche e al Nordovest, ma saranno solo le avvisaglie del forte peggioramento previsto sabato! Accumuli consistenti per il Nordovest e la Sardegna, ancora piogge su Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e gran parte del sud e del medio-basso Tirreno. Con i terreni ormai saturi su tante regioni, come quelle adriatiche e del sud, ulteriori pesanti accumuli di pioggia potrebbero determinare disagi importanti.

Anche domenica il maltempo non mollerà la presa. Il ciclone porterà piogge diffuse su gran parte della penisola, per l'ennesimo week-end con l'ombrello e tutt'altro che primaverile. Spiccano, su tutti, accumuli oltre 70-90 mm sul Piemonte nella sola giornata di domenica.