NEVE fino a quote basse! Le IMMAGINI in diretta e le previsioni

Una depressione in via di formazione nel golfo di Leone ha dato la possibilità a piogge e nevicate di tornare ad occupare il nordovest, a lungo dimenticato dal maltempo. Il richiamo umido dai quadranti meridionali sta dando vita a precipitazioni diffuse, le quali risultano nevose sino a quote interessanti su Liguria occidentale e Piemonte.

Nelle aree interne del savonese e nel cuneese si registrano, come ampiamente previsto, nevicate sin verso i 450-500 metri di quota. Per il momento si parla solo di imbiancate di poco conto, mentre per accumuli più interessanti bisogna spingersi oltre i 700 metri di altitudine dove le temperature sono prossime allo zero. I fiocchi bianchi stanno scendendo anche nei fondovalle delle torinese, specie nella Val di Susa, dove resistono sacche d'aria fredda.

Stupenda questa immagine che arriva da Prato Nevoso, a circa 1500 metri nel cuneese, che testimonia la tanta neve arrivata in montagna:

Questa immagine arriva invece dal savonese, dalla località di Giusvalla a circa 475 metri di altitudine:

Le nevicate proseguiranno fino a sera sul nordovest, però a quote gradualmente più elevate. Entro sera, infatti, è probabile che la neve possa scendere solo oltre i 700-800 metri su zone interne liguri e in Piemonte. Quota neve più alta sul resto dell'arco alpino.

Domani i fenomeni si concentreranno principalmente su Valle d'Aosta, alto Piemonte e Alpi nord-orientali, generalmente oltre i 1200-1400 metri.