NEVE e FREDDO INVERNALE torneranno la prossima settimana

Il rischio di neve in pianura sull'Europa nella giornata di venerdì 19 gennaio con una scala di colori che, più sono accesi, più segnala una percentuale elevata di rischio, risulta incredibilmente alto, più del 90%, su gran parte del settore centro orientale del Continente, molto meno in Italia ma comunque indicativo di quanto potrebbe accadere.

Lo ripetiamo da giorni, lo confermano le emissioni modellistiche. Arriva un freddo invernale tardivo che scaverà una depressione in sede mediterranea, determinando nevicate a quote basse e forti venti.



Se fosse capitato a febbraio un freddo del genere avrebbe scritto una pagina di storia su tutto il Continente.



Difficile capire dove andrà a posizionarsi la depressione che risucchierà il freddo verso di noi, più sarà a sud e più freddo entrerà tra nord e centro, con neve in pianura su medio Adriatico, più sarà a nord e più freddo ed eventuale neve si limiteranno al settentrione.



I modelli si stanno scontrando su questo senza troppi complimenti e nessuno sa ancora veramente dove si posizionerà il vortice ciclonico (incertezza notevole) mentre tutti concordano sull'impatto dell'aria fredda sul Continente che ci sarà quasi certamente.



Ad esempio il modello europeo vede per venerdi 19 l'isoterma dei -5°C a 1500m entrare facilmente al nord e sul medio Adriatico, ma con minimo depressionario molto basso e neve solo su medio Adriatico e meridione:

Il modello americano invece vede il minimo sull'alto Tirreno con freddo e neve a quote basse soprattutto al nord per lo stesso giorno:

Chi avrà ragione? Lo sapremo nei prossimi aggiornamenti, quando si spera possa venir trovata una convergenza sulle conseguenze di questa spettacolare ed inattesa risalita dell'anticclone delle Azzorre sin verso il Polo!