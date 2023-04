Nel pieno del ponte arrivano i temporali, il meteo per lunedì e martedì

La mite e stabile giornata odierna tra poche ore sarà solo un ricordo. Una nuova perturbazione nord-atlantica è in rapido avvicinamento al Mediterraneo e si prepara a danneggiare il tempo proprio nel pieno del ponte del 25 Aprile, mandando in fumo i nostri tentativi di scampagnate e gite fuori porta. Ma questo ovviamente non varrà per tutta la durata del ponte e ovviamente non per tutti.

I primi segni del maltempo saranno tangibili domenica soprattutto al nord: qui giungeranno temporali sparsi e acquazzoni in seno al fronte caldo della perturbazione. Fenomeni isolati, a carattere temporalesco, anche lungo le regioni adriatiche fino alla Puglia. Tutto questo dopo una bella e mite mattinata.

Il maltempo entrerà nel vivo nella giornata di lunedì 24 Aprile: ecco che irromperà il fronte freddo della perturbazione sul nord Italia, per una mattinata con l'ombrello. Rischio elevato di temporali intensi sul Nordest, mentre già in tarda mattina avanzerà un graduale miglioramento sul Nordovest. Nel frattempo piogge, rovesci e temporali arriveranno sulle regioni centrali già al mattino, mentre tra pomeriggio e prime ore della sera il maltempo arriverà su Campania, Basilicata e Puglia.

Calabria, Sicilia e Sardegna resteranno escluse, molto probabilmente, da questa ondata di maltempo.

Ed eccoci arrivati a martedì 25, giorno della festa della Liberazione: un altro fronte, più debole rispetto a quello del lunedì, attraverserà l'Italia. Le tempistiche saranno grossomodo le stesse del giorno precedente: al nord ci saranno piogge e rovesci sparsei (specie al Nordest) in mattinata, poi dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche al centro e infine al sud.

Questo significa che tra mattina e primo pomeriggio di martedì il tempo sarà stabile su gran parte del sud e parte del centro (specie Molise, Abruzzo, Lazio). Le temperature saranno gradevoli per tutta la durata del ponte, con punte di 20-21°C.