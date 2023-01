Meteo WEEK-END dai due volti, ritorna la PIOGGIA?

L'atipico avvio del nuovo anno, caratterizzato da anticicloni possenti, umidità eccezionale e temperature sopra le medie, sembra realmente aver lasciato spazio ad un periodo più movimentato e più vicino a quel che dovrebbe essere l'inverno.

La perturbazione nord atlantica arrivata nelle scorse 48 ore nel Mediterraneo ha regalato le prime nevicate fino a 800 metri di quota sulle regioni del centro e del sud, mentre al nord ha riportato il Sole grazie al foehn, estremamente necessario per combattere le altissime concentrazioni di umidità e inquinanti presenti in Val Padana.

Ora il tempo è in miglioramento, ma a quanto pare non lo sarà a lungo! L'anticiclone delle Azzorre resterà alla finestra, proprio a ridosso dello Stivale, ma non diverrà forte e coriaceo come lo è stato tra Natale e l'Epifania, anche grazie al contributo del cugino sub-tropicale. Questa volta l'anticiclone dovrà lottare duramente con le correnti nord atlantiche e quelle artiche.

Dopo qualche giorno di stabilità, specie tra venerdì e sabato, ecco che il maltempo potrebbe nuovamente invadere il Mediterraneo. Da domenica, infatti, diventa sempre più concreta la possibilità di un'irruzione più fredda nord atlantica verso Francia, Spagna e nord Italia. Questa perturbazione favorirebbe piogge diffuse in pianura e nevicate consistenti in montagna su buona parte dell'arco alpino. Un po' più ai margini il solo il nordovest (Piemonte occidentale in particolare), ma sul resto del settentrione i fenomeni potrebbero rivelarsi decisamente interessanti.

Le nubi aumenteranno, gradualmente, anche al centro e buona parte del lato tirrenico, ma con piogge ancora molto deboli. Per un peggioramento più consistente al centro e al sud dovremmo attendere l'inizio della prossima settimana.

Insomma, in conclusione, sarà un sabato complessivamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del centro e del nord. Qualche raro piovasco al sud per merito di refoli freddi balcanici, ma con predominanza del Sole.

Domenica più stabile al sud, mentre al nord repentino peggioramento con nubi, piogge diffuse e nevicate in montagna a quote presumubilmente superiori ai 1000 metri (da confermare). Piogge più deboli e sparse su Toscana, Lazio, Campania, Umbria e Sardegna.