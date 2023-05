Meteo: tornerÃ  davvero il CALDO dopo tutto questo maltempo?

Piogge e nubifragi continuano ad imperversare sull'Italia, in particolare su centro e nord. La situazione più critica è in Emilia Romagna dove le piogge eccessive hanno causato danni immensi, esondazioni e purtroppo sei vittime stando agli ultimi aggiornamenti.

Fortunatamente è in arrivo una breve pausa: il ciclone tenderà gradualmente ad attenuarsi nelle prossime ore, pertanto prevarrà un blando ritorno dell'anticiclone. Nulla di che, considerando che dovremo comunque fare i conti con delle note instabilità sia giovedì che venerdì, soprattutto sul Nordovest e sul lato tirrenico. Andrà meglio sul lato adriatico e al sud, anche sull'Emilia Romagna.

Ma questo miglioramento sarà effimero, poiché nel week-end il maltempo sarà ancora una volta protagonista su tutta Italia. Le piogge si concentreranno principalmente sul Nordovest, le isole maggiori e al sud, tuttavia la pioggia si riaffaccerà anche in Emilia Romagna. Considerando l'attuale situazione molto critica, disastrosa per molte località, ulteriori apporti pluviometrici potrebbero avere conseguenze pesanti.

Ma quando si placherà questo maltempo? Torneranno caldo e stabilità? Ebbene non è così scontato l'arrivo dei primi caldi estivi. Mancano poco più di due settimane all'inizio dell'Estate meteorologica, ma al momento non si intravedono solidi anticicloni in grado di garantire molte giornate stabili consecutive. Anzi, secondo le medie degli scenari l'Italia sarà immersa in un ambiente leggermente instabile dove domineranno gli acquazzoni e i temporali sparsi pomeridiani. Quantomeno le mattinate saranno più soleggiate nel corso della terza decade di Maggio.

A partire dal 25 Maggio le temperature cominceranno a salire un po' ovunque, pur mantendosi attorno alle medie del periodo. Tra 24 e 29 Maggio possiamo notare temperature leggermente superiori alle medie al nord, in media altrove. In tal caso le temperature massime potrebbero raggiungere i 23-26°C su gran parte dello Stivale.

Situazione quasi del tutto invariata tra 29 Maggio e 2 Giugno: temperature di 1-2°C sopra le medie al nord, nella norma altrove. Insomma il caldo per il momento non si vede, nemmeno nelle code delle simulazioni modellistiche.