Meteo Sicilia: peggiora ancora dalla sera, previsti venti da FORTUNALE/URAGANO e mareggiate devastanti

Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo come preannunciato sulla Sicilia. A creare le maggiori criticità le piogge incessanti e soprattutto il vento e le conseguenti mareggiate sulle aree ioniche dell'Isola (come abbiamo visto qui).

Purtroppo le previsioni meteo per le prossime ore non sono rassicuranti. Anzi, piogge e vento continueranno ad interessare l'area orientale anche nel pomeriggio-sera. La situazione è prevista addirittura peggiorare fra la tarda serata/nottata e la mattinata di domani, quando avremo un'ulteriore intensificazione dei venti da est, nord-est, complice l'approfondirsi del vortice ciclonico proprio a ridosso delle coste meridionali dell'isola.

In nottata e prima parte della mattinata di domani, 10 Febbraio, le raffiche potrebbero raggiungere intensità di fortunale/uragano, come vediamo in questa mappa, toccando in maniera diffusa i 90-120 km/h. Le zone colpite da questi valori praticamente a fondoscala saranno le province di Catania, Siracusa, Ragusa e Agrigento. Le mareggiate, di conseguenza, saranno ancor più violente di quanto lo sono in queste ore: ci attendiamo danni significativi in particolare sulle aree costiere del catanese e del siracusano.

I venti in km/h previsti domani mattina presto in Sicilia: raffiche da uragano (oltre 110 km/h) sull'area sud-orientale.