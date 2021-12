METEO: oggi il Solstizio d'Inverno, Italia avvolte da nubi e nebbie. NATALE con l'ombrello?

Lo scatto satellitare ci mostra lo Stivale quasi del tutto sommerso da nubi basse e nebbie, mentre sono ben poche le regioni escluse da questo trattamento. Solo Puglia, Sicilia e pochissime altre località sono illuminate dal Sole stamattina, mentre il resto d'Italia vive ore senza dubbio più uggiose e autunnali.

Ma come mai così tanta nuvolosità? La causa risiede sicuramente in un aumento generale dell'umidità avvenuto nelle ultime ore e ad un parallelo calo della temperatura a causa di infiltrazioni fredde dai Balcani. Il calo termico ha favorito la condensazione della tanta umidità in queste nubi basse che avvolgono quasi tutto il centro ed il nord.Insomma un risveglio uggioso e autunnale per tante città italiane, proprio nel giorno del solstizio d'inverno: oggi 21 dicembre, precisamente alle 16.58, ci sarà il passaggio definitivo alla stagione invernale anche dal punto di vista astronomico (sul lato meteorologico è cominciato il 1° dicembre).

Oggi sarà la giornata più corta dell'anno, che coincide con la giornata più lunga nell'emisfero meridionale. Da domani i minuti di luce inizieranno lentamente a crescere.

L'esordio dell'inverno astronomico è freddo ma complessivamente stabile. Meno freddo sarà invece il periodo natalizio. Il ritorno delle correnti atlantiche promuoverà l'ingresso di aria mite da sud-ovest che farà impennare le temperature su quasi tutta la penisola. I giorni più miti saranno quelli di Natale e Santo Stefano, quando al sud potremo sfiorare clamorosamente i 20°C.

Piogge previste il giorno di Natale

Tuttavia ci sarà anche il maltempo in Italia, ovviamente non ovunque: le correnti atlantiche porteranno nubi e piogge via via più presenti e intense su lato tirrenico centro-settentrionale, in Sardegna e al nordest. Un po' più stabile sulla pianura Padana occidentale, il lato adriatico centro-meridionale e al sud dove le nubi si alterneranno alle schiarite tra 24 e 26 dicembre.