METEO: l'Estate mediterranea in questo finale di Giugno?

Conclusasi la prima intensa ondata di caldo della stagione possiamo concentrarci sul finale di Giugno e sui primi giorni di Luglio, quando ormai ci troveremo quasi nel pieno dell'Estate meteorologica. L'anticiclone sub-tropicale si è rintanato alle proprie latitudini, lasciando l'Italia sotto correnti più gradevoli settentrionali che hanno spazzato via afa e polvere sahariana.

Ma che finale di Giugno ci aspetta? Con tutta probabilità l'anticiclone nord-africano non tornerà così presto sull'Italia. Dunque il grande caldo e l'afa opprimente sono scongiurate al momento! Al suo posto avremo un anticiclone non molto robusto, non rovente ma sufficiente a garantire stabilità su tante regioni. Ci riferiamo quasi esclusivamente alle regioni del centro, del sud e alle isole maggiori.

Come mai non abbiamo incluso il nord Italia? Ebbene le regioni settentrionali si ritroveranno tutto ad un tratto sotto correnti più instabili provenienti da ovest, soprattutto tra 28 e 30 Giugno. In questo arco temporale potremo imbatterci in fenomeni pomeridiani e serali, oltre che notturni, specie a ridosso di Alpi e Prealpi. I temporali potranno rivelarsi localmente intensi e ricchi di grandine.

Di seguito possiamo capire la probabilità di fenomeni nel corso del 30 Giugno, nettamente più alta al nord. Man manco che ci si sposta verso sud la probabilità di piogge o temporali cala drasticamente.

Le temperature, come detto, saranno estive ma senza eccessi importanti. Queste le massime del 29 Giugno, non oltre i 30-32°C su gran parte d'Italia, eccetto le isole maggiori.

Le piogge totali previste fino a fine mese ci mostrano accumuli sostanziosi su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino e Appennino settentrionale, frutto dei vari temporali e acqazzoni che si susseguiranno in settimana.