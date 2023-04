Meteo: forte peggioramento la prossima settimana, conferme in arrivo!

Quanto affermato ieri in questo articolo trova nuove conferme negli aggiornamenti odierni dei principali centri di calcolo. Dopo una breve pausa da freddo e temporali, tra 11 e 12 Aprile, diventa sempre più probabile un nuovo peggioramento del tempo nel Mediterraneo.

A giudicare dalla sinottica prevista nel periodo tra 13 e 15 Aprile, si preannuncia una ripetizione del nuovo schema configurativo, che vede l'affondo di perturbazioni nord-atlantiche nel Mediterraneo con asse nord-ovest/sud-est, in grado di portare precipitazioni su gran parte dello Stivale ma in via del tutto temporanea. Insomma il classico treno di veloci fronti atlantici che a lungo andare possono rivelarsi preziosi in termini di pioggia.

Ma questo schema, instauratosi nell'ultimo mese, per il momento non premia a dovere le regioni del Nordovest, ancora assediate dalla siccità. Qualche pioggia in più si è palesata nelle scorse ore e altra potrebbe arrivarne proprio nel corso della prossima settimana, anche se non risolverà la siccità.

Sia il centro di calcolo americano GFS, che l'europeo ECMWF concordano tuttavia sull'arrivo di questa nuova corposa perturbazione.

I primi temporali dovrebbero raggiungere il Nordovest nel corso di mercoledì, ma il grosso del maltempo irromperà su tutto il nord giovedì 13 Aprile. I contrasti saranno pronunciati, considerando che nel frattempo si accumulerà aria più mite in Val Padana. Ciò significa che potremo assistere a rovesci e temporali diffusi, con accumuli localmente importanti.

Dalla mappa di GFS sulle precipitazioni totali della giornata di giovedì 13 possiamo notare accumuli sostanziosi su gran parte del Nordest e la Lombardia, ma anche in Piemonte spiccano punte di 20-25 mm previsti.

Abbastanza concorde anche ECMWF, che propone piogge più insistenti e forti sul Nordest e Lombardia, un po' meno su Piemonte e Liguria.

Il maltempo poi si estenderà anche a centro e sud Italia nella giornata di venerdì, mentre ci sarà un momentaneo miglioramento sul nord Italia. Subito dopo questa perturbazione potrebbe arrivarne un'altra nel corso del prossimo week-end, ma di questo ne parleremo meglio in altri approfondimenti!