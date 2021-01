Meteo: Epifania dominata dalle correnti atlantiche. Ancora nevicate e piovaschi

Freddo e nevoso risveglio su tante località collinari del nord e del centro Italia: la neve è scesa nella notte sulle colline di Emilia, Lombardia, Veneto e Trentino, oltre che su basso Piemonte, Liguria orientale e Toscana.

Questa mattina nevica fino a bassissima quota sulla Toscana settentrionale, con fiocchi anche in pianura nella zona di Lucca. Ma allo stesso tempo notiamo schiarite decisamente più ampie rispetto a ieri, grazie ad un momentaneo indebolimento della perturbazione.

METEO 6 GENNAIO 2021 | Epifania nel complesso variabile in Italia, tra addensamenti e schiarite. Ci aspettiamo residue nevicate fino in bassa collina sulla Toscana centro-settentrionale (fino al pomeriggio) e a quote collinari anche sul nord-est (fenomeni deboli e sparsi). Locali nevicate sull'Appennino centrale tra Lazio, Umbria e Abruzzo. Schiarite invece su pianure e coste abruzzesi, laziali, marchigiane e Toscana meridionale. Graduale miglioramento anche sul nord-ovest.

Al sud peggioramento su Campania, Puglia e Basilicata dove le tante nubi produrranno anche piogge e locali rovesci (neve solo oltre 900-1000 metri).

Schiarite sulle isole maggiori e Calabria.

Sempre più probabile nel week-end una rapida ondata di caldo al sud mentre allo stesso tempo potrebbe scendere la neve a bassa quota al centro-nord.