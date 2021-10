METEO: come inizierÃ  la prossima settimana? Sole o pioggia?

Come inizierà la nuova settimana dal punto di vista atmosferico sul nostro Paese? Stando alle ultime analisi possiamo escludere la pioggia sulla quasi totalità dell'Italia.

Il Mediterraneo sarà infatti invaso da una zona di alta pressione che garantirà bel tempo da nord a sud almeno fino a mercoledi 20 ottobre. Stando alle ultime elaborazioni, la struttura anticiclonica non dovrebbe mettere radici sull'Italia, ma essere una figura abbastanza mobile.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per le ore centrali di martedi 19 ottobre:

Alta pressione, bel tempo e clima molto mite da nord a sud su tutta l'Italia. Peggiorerà però la qualità dell'aria nelle nostre città e sulla Pianura Padana potrebbero incalzare le prime nebbie di notte e al mattino presto.

Il modello europeo per il medesimo periodo, risulta praticamente sovrapponibile all'americano:

Di conseguenza, la probabilità di iniziare la settimana prossima in compagnia dell'alta pressione è molto elevata.

Come accennato, questa situazione non dovrebbe durare molto. La depressione presente in Atlantico si farà strada verso di noi e tra giovedi 21 e venerdi 22 ottobre potrebbe interessare il nord e parte del centro con alcune piogge, ma è davvero presto per parlarne in questa sede.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località