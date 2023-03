Meteo, che ondata di MITEZZA in arrivo prima dei forti TEMPORALI!

Il maltempo si allontana rapidamente dal sud mentre ad ovest si erge un vasto anticiclone, pronto a fare la voce grossa su tutta Italia nel prosieguo di settimana.

Questo anticiclone richiamerà correnti di origine sub-tropicale all'interno del Mediterraneo, in particolare tra venerdì e sabato. Queste correnti porteranno ad un inevitabile aumento delle temperature su tutta Italia, da nord a sud, ben oltre le medie del periodo.

L'aria sarà stabile, per cui avremo a che fare con cieli sereni o velati e giornate tipicamente tardo primaverili. Pensate che le temperature massime potrebbero sfiorare i 25-27°C nei settori interni a bassa quota del Meridione e del versante adriatico, come se ci trovassimo a fine maggio! Una situazione decisamente anomala che, come tutte le anomalie, potrebbe avere delle conseguenze.

Ma di quali conseguenze parliamo? Ovviamente quelle legate al forte maltempo e ai fenomeni violenti. Già da sabato, infatti, ci saranno infiltrazioni umide e instabili da ovest, dall'Atlantico, che entrando in contrasto con l'aria più calda presente nei bassi strati potrebbe danneggiare fortemente il tempo. Da questi contrasti nascerebbero forti rovesci e temporali intensi, anche con grandine e forti colpi di vento. Sarà il nord Italia il bersaglio principale di questo fronte instabile proveniente da ovest: sia sabato che domenica potrebbero essere due giornate piuttosto turbolente.

Ci sarà notevole energia in gioco, considerando che le temperature previste nei prossimi giorni sono superiori alle medie tipiche di marzo. Venerdì ci aspettiamo picchi di 21-22°C in Val Padana, qualcosina in più al sud.

Sabato farà ancor più caldo su tutto lo Stivale. Spiccano punte di 27°C all'estremo sud, segno dell'invadenza di aria sub-tropicale.