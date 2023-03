Meteo, aria sub-tropicale in arrivo tra una perturbazione e l'altra!

Nubi, piovaschi e locali temporali stanno attraversando l'Italia in queste ore, nel segno di un accenno di ripresa delle correnti atlantiche all'interno del Mediterraneo. Difatti non sarà l'ultima occasione di maltempo di Marzo: entro il termine del mese ci saranno altri tentativi da ovest per riportare un po' di piogge, come già visto in questo articolo.

Ma tra una perturbazione e l'altra dovremo anche fare i conti con le correnti tiepide sub-tropicali, trascinate fin sull'Italia dai venti da ovest/sud-ovest.

Ma quanto saliranno le temperature? Dopo il lieve calo termico di oggi e martedì la colonnina di mercurio ri-punterà verso l'alto a partire da mercoledì, fino a portarsi ben oltre le medie entro il termine della settimana. Le anomalie previste su un arco di ben 5 giorni (tra 22 e 26 marzo) sono ragguardevoli al nord e leggermente più contenute al sud. Maestose invece le anomalie sull'est Europa (anche oltre 10°C rispetto alle medie). Quel che salta più all'occhio è, ovviamente, un'Europa ancora una volta tinta di rosso.

L'apice di questa ondata di mitezza sub-tropicale è atteso proprio nel week-end, nel momento in cui una nuova perturbazione potrebbe approcciare il nord Italia. Le temperature saliranno ulteriormente al centro e al sud, fino a superare i 23-24°C. Ma già da mercoledì torneremo ad assaporare 19-20°C su buona parte dello Stivale!

La giornata più calda potrebbe essere proprio quella di domenica 26 marzo. Da notare picchi isolati di 26-27°C su Puglia, Basilicata e Sicilia, praticamente come se ci trovassimo a fine maggio! Escludendo questi picchi isolati troppo miti, dovuti alla presenza di aria più secca, avremo temperature generalmente tra i 18 e i 22°C al nord, sul lato Adriatico e le isole maggiori. Calo delle temperature invece sul medio-alto Tirreno per l'avvicinamento della nuova perturbazione.