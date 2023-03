Meteo, Aprile parte col piede giusto e altre perturbazioni!

Come più volte ribadito nei giorni scorsi ci avviamo verso un periodo molto movimentato, caratterizzato da giornate belle e altre perturbate, giornate molto miti e altre più fredde.

L'evoluzione meteo fino al 29 marzo l'abbiamo ben analizzata in questo articolo, per cui ora ci concentreremo prettamente sul finale di marzo e l'avvio di aprile.

Tra 29, 30 e 31 marzo l'alta pressione potrebbe seriamente riconquistare tutta la penisola dopo la veloce ondata di freddo e maltempo. In questo caso le temperature torneranno rapidamente verso l'alto, fino a salire ben oltre le medie del periodo soprattutto su centro e sud Italia. Le giornate saranno più stabili e soleggiate. A conferma di ciò interviene la media degli scenari di tutti i principali centri di calcolo.

Ma anche in questo caso non si tratterà di una lunga fase stabile e mite, a conferma del nuovo assetto barico che si è instaurato da alcuni giorni tra Atlantico ed Europa.

Come si evince dalla media degli scenari del modello europeo ECMWF il mese di Aprile potrebbe cominciare con una nuova fase instabile, sempre di origine atlantica.

Un fronte perturbato da nord-ovest potrebbe scivolare sull'Europa centrale e a seguire sull'Italia, determinando un brusco peggioramento con piogge e temporali a partire dal nord, in movimento verso centro e sud. Tutto questo tra 1 e 2 Aprile. Insomma il nuovo mese potrebbe partire con nuove condizioni meteo perturbate, una bella notizia per le riserve idriche della penisola.