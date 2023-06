Meteo: altro maltempo la prossima settimana, ci sono conferme!

Il mese di Giugno non è partito per il verso giusto e pare proprio che proseguirà su questa scia di incertezza e tempo inaffidabile. Insomma l'avvio dell'Estate meteorologica non si sta rivelando molto diverso dal mese di Maggio.

Ma cosa ci riserverà il tempo nel corso dei prossimi giorni? Certamente avremo un modesto rinforzo dell'alta pressione nella seconda metà della settimana, nel periodo tra 8 e 11 Giugno. Avremo tempo più stabile ed anche un po' più caldo, ma senza eccessi. Non sarà però un anticiclone particolarmente robusto, pertanto dovremo pur sempre imbatterci in qualche temporale pomeridiano o serale.

Dopo questo timido risveglio dell'alta pressione il tempo potrebbe nuovamente capitolare a causa di nuove incursioni fresche e instabili dal nord Atlantico. La tendenza è al momento sostenuta dai principali centri di calcolo, ovvero l'europeo ECMWF e l'americano GFS. Dopo il 12 Giugno è molto probabile un nuovo cedimento dell'anticiclone (già in partenza abbastanza labile) che favorirà l'ingresso di nuove masse d'aria più fresche e molto turbolente.

Il modello americano ci mostra una depressione abbastanza organizzata proprio nel cuore del mese, tra 13 e 15 Giugno: questa area di bassa pressione sarebbe alimentata da correnti fresche nord-atlantiche, pronte a portare nubi, piogge e temporali da nord a sud. Il tutto con temperature gradevoli.

Anche il collega europeo, ECMWF, propone una dinamica molto simile nello stesso intervallo temporale.

Questa soluzione è al momento la più probabile per la prossima settimana, purtroppo in linea con la circolazione d'aria degli ultimi mesi. Insomma l'Estate fatica a decollare e va incontro ad un nuovo periodo turbolento nel cuore di Giugno.