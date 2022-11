Meteo 7 giorni: tante perturbazioni a spasso per il Mediterraneo, ecco le aree più colpite

Saranno sette giorni di maltempo su tante nostre regioni, grazie ad un consistente e persistente flusso atlantico ben proteso verso il Mediterraneo. Lungo questo nastro trasportatore si muoveranno varie perturbazioni che arrecheranno piogge e temporali a più riprese nel Mediterraneo, in particolare sulle regioni del versante tirrenico.

Saranno proprio i settori tirrenici, dalla Toscana alla Sicilia, quelli che rischiano gli accumuli di pioggia più severi nell'arco dei prossimi sette giorni. Al momento sembra leggermente più in ombra il nord Italia rispetto al resto d'Italia, ma nonostante tutto anche il settentrione potrebbe ricevere discrete piogge specie a ridosso dei monti. Inoltre ritornerà la neve sull'arco alpino, come anticipato in questo articolo.

Le situazioni di maggior criticità sono attese tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, quando transiteranno due perturbazioni intense in rapida successione. Sul lato tirrenico sono previsti accumuli totali davvero importanti, con picchi superiori ai 200 mm.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 17 novembre: piogge sparse sul lato tirrenico, con isolati forti rovesci a ridosso dei monti. Nubi in aumento al nord. Temperature in leggero aumento.

Venerdì 18 novembre: nuovo guasto determinato da un'altra perturbazione atlantica. Maltempo al nordest e arco alpino con neve oltre 1400 metri. Peggiora su gran parte del lato tirrenico e del centro Italia. Temperature in leggero aumento.

Sabato 19 novembre: maltempo su gran parte d'Italia, in arrivo un'altra perturbazione atlantica più intensa della precedente. Rischio nubifragi sul medio-alto Tirreno, Campania, Puglia, Molise. Nevicate sulle Alpi oltre 1000 metri. Temperature in calo.

Domenica 20 novembre: maltempo ben presente al sud e parte del centro, graduale miglioramento al nord. Temperature in calo.

Lunedì 21 novembre: nuova perturbazione verso l'Italia, nevicate sulle Alpi occidentali anche sui 1000 metri. Temperature stazionarie.

Martedì 22 novembre: possibile maltempo diffuso al centro e al sud, graduale miglioramento al nord. Temperature in calo.

Mercoledì 23 novembre: anticiclone in rinforzo e miglioramento del tempo momentaneo (da confermare).

