Meteo 15 giorni: tempo INSTABILE fino alla fine di NOVEMBRE?

Cosa bolle in pentola per la fine di novembre sul nostro Paese? Esaminando le mappe di ensamble del modello americano, non si notano rimonte anticicloniche in grado di mettere un freno all'instabilità che già da qualche giorno sta interessando l'Italia con alcune piogge.

Anche sul finire del mese si apprezzano buone occasioni per precipitazioni che saranno comandate ancora dal flusso atlantico in ingresso sul Vecchio Continente.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 24 novembre:

Notiamo la grande depressione semipermanente in prossimità dell'Islanda ed il flusso atlantico a lambire anche la nostra Penisola con alcune precipitazioni in un contesto non particolarmente freddo. In altre parole, un tempo variabile - instabile su tutta l'Italia con occasioni per piogge da nord a sud sul Bel Paese.

La mappa della probabilità di pioggia attesa in Italia nella giornata di sabato 26 novembre ci mostra quanto segue:

Notiamo sull'Italia una predominanza di probabilità media che possa piovere, solo su alcune aree (quelle colorate in blu) si avrà una probabilità di pioggia più bassa.

Infine, la terza mappa mostra il quadro sinottico atteso in Italia per la giornata di martedi 29 novembre:

Alta pressione ancora lontana dalla scena italiana, che si troverà invece in compagnia di una depressione con altri episodi di maltempo da nord a sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località