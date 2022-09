Meteo 7 giorni: anticiclone alla riscossa nel Mediterraneo, ma con delle eccezioni

Quanto accennato stamattina in questo articolo trova nuova conferme nei recenti aggiornamenti dei modelli matematici. L'anticiclone delle Azzorre è destinato ad espandersi nuovamente su tutta l'Europa occidentale e su parte del Mediterraneo, andando così ad interrompere il flusso umido e instabile che negli ultimi giorni aveva riportato un po' di piogge su molte nostre regioni.

Col ritorno dell'anticiclone potremo salutare per parecchi giorni il maltempo su gran parte della penisola. Al suo posto tornerà il Sole di tanto in tanto oscurato da qualche nube di passaggio ed anche dai primi banchi di nebbia autunnali. Questi saranno più probabili nelle valli e in Pianura Padana nel corso della prossima settimana.

Ma quanto durerà effettivamente l'anticiclone? Ancora presto per dirlo, ma con alta probabilità persisterà per tutta la prossima settimana, da lunedì 3 a domenica 9 ottobre.

Qualche piccola eccezione potrebbe mostrarsi sul lato adriatico, che si troverà sul bordo orientale dell'anticiclone e quindi sotto una leggerissima influenza fresca balcanica, e sulle isole maggiori. Su Sardegna e Sicilia, infatti, potrebbe avvicinarsi un'insidiosa depressione proveniente dal nord Africa che potrebbe muoversi, con grande fatica, all'interno della vasta cupola di alta pressione, dirigendosi proprio sulle nostre isole e causando temporali intensi (tuttavia da confermare).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 30 settembre: il mese si conclude all'insegna del tempo perturbato e autunnale da nord a sud, con piogge più frequenti sui versanti tirrenici e al nordest. Maltempo probabile anche per il Nordovest. Temperature in calo.

Sabato 1 ottobre: precipitazioni sparse e localmente intense sul lato tirrenico e al sud. Graduale miglioramento al nord a cominciare dal nordovest. Temperature stazionarie.

Domenica 2 ottobre: residui fenomeni al sud, tempo in rapido miglioramento grazie un graduale rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre. Temperature in lieve aumento.

Lunedì 3 ottobre: alta pressione in rinforzo ovunque, cieli sereni o poco nuvolosi. Rari fenomeni sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve aumento.

Martedì 4 ottobre: anticiclone sul Mediterraneo occidentale e perturbazioni atlantiche del tutto bloccate. Aria più fresca ma secca in Italia proveniente dai Balcani. Temperature in aumento lieve nelle massime.

Mercoledì 5 ottobre: tempo generalmente stabile su gran parte d'Italia eccetto rari fenomeni al sud legati a correnti più fresche balcaniche. Temperature stazionarie.

Giovedì 6 ottobre: stabile su quasi tutta Italia, possibili temporali in arrivo su Sardegna e Sicilia per una piccola insidiosa depressione proveniente dal nord Africa. Temperature in aumento.

