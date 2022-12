Meteo 15 giorni: salgono le temperature, ma le PIOGGE restano

Il freddo che ci interesserà la prossima settimana, secondo le mappe odierne, non dovrebbe avere vita lunga. La seconda parte di dicembre potrebbe quindi essere governata da correnti atlantiche più o meno sostenute con un tempo a tratti piovoso, ma nel complesso mite. Al momento, non si vedono all'orizzonte anticicloni "ammazza-inverno" in grado di bloccare la circolazione sulla falsariga degli inverni scorsi.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 17 dicembre:

Notiamo una depressione posizionata tra la Corsica e la Sardegna con tempo perturbato sulla quasi totalità del nostro Paese, con nevicate anche a bassa quota sulle regioni settentrionali.

Ecco infatti la mappa della probabilità di pioggia a scala italiana valida sempre per sabato 17 dicembre:

Su quasi tutta l'Italia sarà presente una probabilità di pioggia elevata o molto elevata. Ovviamente al nord ci potrebbero essere nevicate a quote anche basse.

Successivamente, il freddo dovrebbe sparire dall'Italia stante la spinta delle correnti umide atlantiche. La media degli scenari del modello americano valida per il giorno 20 dicembre mostra quando detto poco sopra:

Clima umido e piovoso, specie al nord e al centro, con la neve che cadrà solo sui settori alpini. Relativamente migliore il tempo al sud e sulle Isole.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località