Meteo 15 giorni: parentesi di alta pressione, poi correnti atlantiche di nuovo alla riscossa?

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella giornata di martedi 4 ottobre secondo la media degli scenari del modello americano

Notiamo come l'alta pressione tenda a rimontare su buona parte dell'Europa occidentale ed il bacino del Mediterraneo. L'Italia in verità resterà un po' al limite di questa rimonta e potrebbe essere interessata da correnti fresche settentrionali che scenderanno lungo il bordo orientale della figura stabilizzatrice.

In altre parole, il tempo sarà buono quasi ovunque con clima un po' fresco al mattino. Un po' di instabilità potrebbe invece interessare il versante adriatico e il sud con rischio di qualche rovescio o breve temporale.

La traccia dell'alta pressione si nota anche nella mappa inerente alla probabilità di pioggia a scala europea, prevista sempre per martedi 4 ottobre:

Fa quasi impressione l'enorme buco precipitativo che corrisponderà all'alta pressione. Le piogge resteranno per qualche giorno lontane dalla scena meteorologica italiana e colpiranno i settori del centro-nord Europa.

Come detto poco sopra, l'alta pressione non dovrebbe durare a lungo sulle nostre lande ed essere rimpiazzata abbastanza in fretta dal flusso perturbato occidentale.

Ecco un'analisi estrapolata dalla media degli scenari del modello americano valida per sabato 8 ottobre:

Eliminato l'ostacolo dell'alta pressione, i fronti perturbati dovrebbero tornare a scorrere sull'Italia da ovest verso est determinando un tempo non freddo, ma abbastanza umido e piovoso.

