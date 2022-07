Martedi e mercoledi RISCHIO di TEMPORALI su almeno 3 regioni...anche sulla tua?

Il caldo ed il sole spietato che ci stanno interessando da oltre 10 giorni subiranno un'attenuazione nell'arco di questa settimana, segnatamente al nord e al centro. Aria più fresca atlantica potrebbe accendere fenomeni temporaleschi che stante la grande mole di energia potrebbero essere anche di forte intensità.

I temporali interesseranno soprattutto il nord, ma qualche sconfinamento potrebbe esserci anche al centro e su parte del meridione peninsulare, specie le aree interne.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco della giornata di martedi 26 luglio in Italia. Vi ricordiamo che stabilire l'esatta posizione dei temporali non è mai facile.

Secondo il modello americano, temporali saranno possibili al nord-est (Veneto, Trentino e Friuli) e sul settore ligure centro-orientale, seppure qui in maniera più attenuata. Temporali possibili anche sulle Alpi occidentali e tra il Lazio e l'Abruzzo nel pomeriggo, per il resto soleggiato e molto caldo.

La giornata più impegnata per i temporali sembra essere, ad oggi, mercoledi 27 luglio:

I temporali potrebbero interessare al mattino quasi tutto il nord, ovviamente anche con alcune pause, poi nel pomeriggio tali fenomeni si concentreranno solo sui rilievi, mentre su pianure e coste la situazione dovrebbe migliorare.

Temporali essenzialmente pomeridiani saranno possibili anche sull'Appennino settentrionale, l'Abruzzo, il Molise e le zone interne della Puglia. Temperature in calo sotto eventuali fenomeni.

