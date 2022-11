MARTEDI 22: giornata di MALTEMPO sulla nostra Penisola, ecco le fasi salienti

Come un treno in corsa! La forte perturbazione attesa sull'Italia tra la prossima notte e la giornata di domani si muoverà in un letto di correnti occidentali in quota davvero intense. Nel primo pomeriggio di domani, martedi 22 novembre, la ritroveremo con il suo perno ciclonico già sull'alto Adriatico, con l'Italia investita da forti correnti settentrionali.

Andiamo però con ordine. La seconda mappa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 00 e le 6 del mattino di domani, secondo il modello europeo:

Piogge e rovesci attesi su Liguria, basso Piemonte, bassa Lombardia, nord-est e quasi tutto il centro, Sardegna compresa, fino alla Campania. Quota neve in calo al nord fino a 900-1000 metri sulle Alpi, tra i 750 ed i 900 metri sull'Appennino settentrionale. Fenomeno meno frequenti sui settori più settentrionali del nord e sulle estreme regioni meridionali.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia tra le 6 e le 13 sempre di martedi 22 novembre:

Tempo in miglioramento su tutto il nord-ovest, Toscana e Sardegna anche se sull'Isola avremo piovaschi. Ancora maltempo altrove con piogge e rovesci specie al nord-est, dove potrebbe nevicare sopra gli 800-1000 metri, 1200-1300 metri la quota neve sull'Appennino centrale.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 12 e le 18 sempre di martedi 22 novembre:

Migliora su tutto il nord a parte l'estremo nord-est dove agiranno ancora rovesci e nevicate sopra i 900-1000 metri. Miglioramento anche altrove, ma con rovesci che si attarderanno sul medio-basso Tirreno ed in parte sulla Sardegna centro-meridionale.

Massima attenzione per il vento, previsto forte o molto forte a rotazione ciclonica attorno al minimo. Mari in cattive condizioni e temperature in calo specie al nord e al centro.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località