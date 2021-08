Martedi 10 agosto: rischio di COLPI DI CALORE su diverse regioni italiane, vediamo quali

In questa sede monitoreremo l'indice di calore che si avrà in Italia nella giornata di martedi 10 agosto. Si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917/

La combinazione tra il caldo molto intenso e il tasso di umidità potrebbe determinare situazioni a rischio segnatamente per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori. Le regioni maggiormente colpite saranno le aree interne del centro, le Isole e molti settori del meridione peninsulare.

Ecco la mappa che riassume il concetto sopra esposto. E' valida per le ore 17 di domani, martedi 10 agosto:

Ricordiamo che il colpo di calore è causato da un repentino incremento della temperatura corporea. Quando un soggetto viene sottoposto ad un intenso stress termico i meccanismi deputati alla termoregolazione possono fallire.

Questa situazione si potrebbe presentare nella giornata in oggetto sulla Sardegna (specie le aree interne), nelle zone interne della Toscana, sulla Puglia, la Lucania, parte della Calabria e la Sicilia (specie la parte interna). In queste regioni sono assolutamente sconsigliate le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori .

Puoi comunque consultare le nostre mappe sempre aggiornate sull'indice di disagio da caldo che nei prossimi giorni sarà a livelli allarmanti su molte regioni italiane: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/