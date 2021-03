MALTEMPO: tra giovedì e sabato NEVE a QUOTE BASSE specie al NORD

La tempistica del freddo prevista per la settimana risulta pianamente confermata anche oggi dalle mappe.

Fino a mercoledi 17 marzo saremo interessati da correnti settentrionali con l'Italia parzialmente riparata dalle Alpi ed instabilità solo al sud. Da giovedi 18 marzo rotazione delle correnti ad est, arrivo del freddo e formazione di depressioni da contrasto sul Tirreno, foriere di maltempo, pioggia e neve a bassa quota sullo Stivale.

La prima mappa mostra la situazione attesa per le ore centrali di giovedi 18 marzo:

Tempo molto instabile sull'Italia con piogge a macchia di leopardo. Nevicate sopra i 500-600 metri al nord-est, 600-700 metri al nord-ovest (anche se in maniera sparsa ed irregolare).

Neve anche al centro, segnatamente nelle aree interne e lungo il versante adriatico sopra i 500-600 metri. Nevicherà anche in Sardegna, ma solo oltre i 1000 metri, mentre in Sicilia si andrà sui 1200 metri.

La seconda mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per le ore centrali di venerdi 19 marzo:

Neve al nord, sempre in maniera sparsa ed irregolare, sopra i 300-400 metri con qualche fiocco fino in pianura in caso di rovesci intensi. 400-600 metri la quota neve sulla Toscana, 800 metri sul Lazio, 1000 metri sulla Campania e 1200 metri in Sicilia. Ovviamente a quote inferiori avremo piogge e rovesci.

Infine, ecco la situazione estrapolata dal modello americano per sabato 20 marzo:

Ancora fiocchi di neve a bassa quota (500 metri) tra il nord-est e l'Appennino settentrionale. 800 metri la quota neve in Abruzzo, 1000 metri sul Lazio, 1200 metri sulla Sardegna e la Puglia, 1400 metri tra la Sicilia e la Calabria.

