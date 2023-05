MALTEMPO sull'Italia la settimana prossima? ULTERIORI CONFERME dal centro di calcolo ECMWF

Anche il prestigioso centro di calcolo ECMWF ha emesso questa mattina alcune mappe inerenti al tempo della settimana prossima in Italia. In particolare, tra il giorno 8 e il 14 è prevista una fase con piogge frequenti su gran parte del nostro Paese, in seno a temperature inferiori alla media.

Facciamo comunque parlare le mappe. La prima mostra le anomalie termiche attese in Europa nel lasso temporale compreso tra l'8 e il 14 maggio - si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo:

Lungo il versante adriatico e al meridione si prevedono anomalie termiche al ribasso tra 0.5 e 1°. Sostanzialmente in media invece le temperature sul resto d'Italia. Da notare il sopramedia termico allucinante che si verrà nuovamente a creare sulla Penisola Iberica.

La seconda mappa mostra le anomalie delle precipitazioni attese in Italia nel lasso temporale suddetto, ovvero tra il giorno 8 e il 14 maggio:

A parte i settori alpini, l'alta pianura e l'ovest della Sardegna, su tutte le altre regioni si prevedono precipitazioni superiori ai valori normali. Siccità pesante invece sul settore iberico e nel sud della Francia.

